Требуется логотип для блога про технологии Интернета вещей iUmno (айУмно) -[url=http://iumno.ru/] iumno.ru[/url] Аудитория блога: инженеры, программисты, любители DIY, аналитики Хотелось бы обыграть логотипом технологии, сети, будущее - [b]умный мир вокруг[/b] Пожелания: [list][*]Не более 2х (max 3x) цветов в самом ...
Разработка логотипа для IQtravelS (товары для путешествия и туризма)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет
Согласно правилам, в конце данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 50$ и 20$ соответственно!
Для участия вам необходимо разработать логотип для компании под названием IQtravelS. Под этим брендом реализуются товары, предназначены для людей которые любят путешествовать или просто заниматься туризмом.
Наши покупатели, обеспеченные люди, которые ценят комфорт, качество товара,его легкость в понимании и использовании.
Мы ожидаем, что логотип, который мы выберем будет олицетворять в себе надежность, оригинальность и красоту дизайна, близость к клиенту и простоту восприятия.
ВАЖНО: рынок, на котором реализуются товары - США
Более конструктивную информацию вы найдете в ТЗ во вложении.
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