Разработка логотипа для IQtravelS (товары для путешествия и туризма)

$70
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок825 просмотров
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#1$50
#2$20

Привет

Согласно правилам, в конце данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 50$ и 20$ соответственно!

Для участия вам необходимо разработать логотип для компании под названием IQtravelS. Под этим брендом реализуются товары, предназначены для людей которые любят путешествовать или просто заниматься туризмом.

Наши покупатели, обеспеченные люди, которые ценят комфорт,  качество товара,его легкость в понимании и использовании.

Мы ожидаем, что логотип, который мы выберем будет олицетворять в себе надежность, оригинальность и красоту дизайна, близость к клиенту и простоту восприятия.

ВАЖНО: рынок, на котором реализуются товары - США

Более конструктивную информацию вы найдете в ТЗ во вложении.

8 лет назад
ferd88
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
tasb
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1
Спасибо Тарасу за его работу, предоставил отличный вариант для логотипа по заданному ТЗ. Детально проработал эскизы по предложным пожелания. В целом очень приятный и вежлвый исполнитель! Рекомендую !!
Очень лаконичный и вежливый заказчик. Конкретно ставит задачи, четко и ясно. Рекомендую всем сотрудничество.
Заявки фрилансеров
tasb
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1
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