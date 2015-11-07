Логотип для проекта игры Minecraft

Логотипы и ЗнакиЗакрыт20 заявок340 просмотров
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Требуются логотип и водяной знак для проекта игры Minecraft. Название проекта RussianMineCraft. Логотип и водяной знак  должны пересекаться с цветом флага РФ. Формат работ - .png . Примеры работ ниже

8 лет назад
djoncarton
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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