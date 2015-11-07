# 1 — $ 50

Нужно разработать логотип для проекта FitPoint

Основные моменты:

1. Мы делаем информационный проект (будем снимать видео), в рамках которого расскажем как шаг за шагом без стрессов и перегрузок скинуть вес, стать энергичней и здоровей, чувствовать себя счастливей.

2. Логотип будет использоваться как в социальных сетях, так и в видео (ватермарк).

Ждем ваши творческие и разнообразные варианты!