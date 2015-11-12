Сделать дизайн лого

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок274 просмотра
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Нужно придумать фирменные цвета и логотип для магазина одежды и акссесуаров со стразами.

8 лет назад
kinston
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$20
2 дня
Очень доволен результатом. Человек всегда на связи, делает все очень быстро и не дорого. Наилучшие рекомендации !
Отличный заказчик и хороший человек.
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