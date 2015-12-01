Логотип для ресторанной консалтинговой компании

Добрый день! Нужен логотип компании, которая будет заниматься проведением увлекательных, научных шоу как для детей, так и и для взрослых. Простота восприятия как для детей, так и для взрослых, оригинальность - требования к логотипу. Срок исполнения 2 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать логотип для Агенства Ресторанных Решений CafeProfit.
В дальнейшем планируем продолжить сотрудничество с победителем конкурса, чтобы разработать на основе логотипа несколько элементов фирменного стиля за отдельную доплату (еще 100$).
Поэтому желательно увидеть в конкурсе не только сам логотип, но его визуализацию на разных носителях (визитаках, папках, бланках и т.д.)
Подробный бриф в приложении.
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