Логотип для ресторанной консалтинговой компании

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен29 заявок1531 просмотр
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#1$100

Нужно разработать логотип для Агенства Ресторанных Решений CafeProfit.

В дальнейшем планируем продолжить сотрудничество с победителем конкурса, чтобы разработать на основе логотипа несколько элементов фирменного стиля за отдельную доплату (еще 100$).

Поэтому желательно увидеть в конкурсе не только сам логотип, но его визуализацию на разных носителях (визитаках, папках, бланках и т.д.)

Подробный бриф в приложении.

8 лет назад
Kondrussian
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
Nadechka
Надежда 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
8 лет назад
#1
Качественная работа, профессиональное отношение к своему делу, гибкость мышления и соблюдение всех сроков. Что еще нужно заказчику для счастья? :-) Спасибо!
Спасибо за интересный конкурс. Четкая постановка задачи, оплата в полном объеме. Буду рада дальнейшему сотрудничеству по разработке фирменного стиля.
Заявки фрилансеров
Nadechka
Надежда 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
8 лет назад
#1
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