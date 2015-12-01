Логотип для ресторанной консалтинговой компании

# 1 — $ 100

Нужно разработать логотип для Агенства Ресторанных Решений CafeProfit.

В дальнейшем планируем продолжить сотрудничество с победителем конкурса, чтобы разработать на основе логотипа несколько элементов фирменного стиля за отдельную доплату (еще 100$).

Поэтому желательно увидеть в конкурсе не только сам логотип, но его визуализацию на разных носителях (визитаках, папках, бланках и т.д.)

Подробный бриф в приложении.