Разработать логотип для спортивного клуба "Суворов"

$75
Логотипы и ЗнакиЗавершен36 заявок341 просмотр
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Необходимо разработать логотип спортклуба (самбо, бокс, рукопашка, дзюдо, кикбоксинг, ММА + военно-патриотическое воспитание), и после его утверждения - визитку и бланк (простейшие).

Понимаю, что бюджет не ахти, но сейчас у всех с деньгами проблема, это живой заказ + у нас тема крутая, может кто-то проникнется, или есть заготовки в арсенале.

Логотип должен выражать/передавать:- надежность, доверие,- стремительность,

- современность или наоборот историчность,- силу в сочетание со спокойствием,- успех. Слова пишем в лого: СПОРТИВНЫЙ или СПОРТКЛУБ (можем сократить СК или вообще опустить два этих слова) и оставить толькоСУВОРОВ Наверное должен/может быть узнаваемый силуэт портрета А.В.Суворова, желательно как-то так скомпоновать, чтобы прорисовывались дополнительные элементы ассоциируемые со спортом, боксом, ММА, боем и так далее.Зал будет черно-белым, будут висеть высказывания Александра Васильевича Суворова, и основные исторические сцены, связанные с ним.

За основу можно взять круг из ордена Суворова.

Потом необходимо брать в расчет, что мы будем с этим логотипом в будущем производить одежду, чтобы он воспринимался как актуальный и современный.

Цвета наверное черно-белый, что-то строгое наверное.

Необходимо несколько вариантов на утверждение инвестору - спортсмену-патриоту, разных стилей и форм (круглый, прямоугольный), можно сначала дать предмакеты чтобы не особо заморачиваться с детальной проработкой.

8 лет назад
Evgennnn
Евгений 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$75
4 дня
Виктор сработал отлично, варианты были проработаны на хорошем уровне, но партнер проекта пропал и он не был закончен. В следующий раз буду работать с исполнителем, если он согласится)
Только положительное впечатление от сотрудничества с Евгением! Отличный заказчик и приятный в общении человек.
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