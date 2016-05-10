Разработать логотип для спортивного клуба "Суворов"

Необходимо разработать логотип спортклуба (самбо, бокс, рукопашка, дзюдо, кикбоксинг, ММА + военно-патриотическое воспитание), и после его утверждения - визитку и бланк (простейшие).

Понимаю, что бюджет не ахти, но сейчас у всех с деньгами проблема, это живой заказ + у нас тема крутая, может кто-то проникнется, или есть заготовки в арсенале.

Логотип должен выражать/передавать:- надежность, доверие,- стремительность,

- современность или наоборот историчность,- силу в сочетание со спокойствием,- успех. Слова пишем в лого: СПОРТИВНЫЙ или СПОРТКЛУБ (можем сократить СК или вообще опустить два этих слова) и оставить толькоСУВОРОВ Наверное должен/может быть узнаваемый силуэт портрета А.В.Суворова, желательно как-то так скомпоновать, чтобы прорисовывались дополнительные элементы ассоциируемые со спортом, боксом, ММА, боем и так далее.Зал будет черно-белым, будут висеть высказывания Александра Васильевича Суворова, и основные исторические сцены, связанные с ним.

За основу можно взять круг из ордена Суворова.

Потом необходимо брать в расчет, что мы будем с этим логотипом в будущем производить одежду, чтобы он воспринимался как актуальный и современный.

Цвета наверное черно-белый, что-то строгое наверное.

Необходимо несколько вариантов на утверждение инвестору - спортсмену-патриоту, разных стилей и форм (круглый, прямоугольный), можно сначала дать предмакеты чтобы не особо заморачиваться с детальной проработкой.