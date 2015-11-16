Необходимо разработать логотип спортклуба (самбо, бокс, рукопашка, дзюдо, кикбоксинг, ММА + военно-патриотическое воспитание), и после его утверждения - визитку и бланк (простейшие). Понимаю, что бюджет не ахти, но сейчас у всех с деньгами проблема, это живой ...
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Добрый день! Нужен логотип компании, которая будет заниматься проведением увлекательных, научных шоу как для детей, так и и для взрослых.
Простота восприятия как для детей, так и для взрослых, оригинальность - требования к логотипу.
Срок исполнения 2 дня.
Спасибо.
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