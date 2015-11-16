Логотип компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка280 просмотров
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Добрый день! Нужен логотип компании, которая будет заниматься проведением увлекательных, научных шоу как для детей, так и и для взрослых. 

Простота восприятия как для детей, так и для взрослых, оригинальность - требования к логотипу.

Срок исполнения 2 дня.

Спасибо.

8 лет назад
kupigo
Олег 
58 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Ruslan1990
Руслан 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад
8 лет назад
$20
5 дней
Быстро, четко, креативно! Идеи очень высокого уровня и исполнения. Бесспорно рекомендую Руслана для сотрудничества.
Олег отличный и позитивный заказчик, четко знающий, чего хочет. Благодарю за интересный проект. Рекомендую всем к сотрудничеству!
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