Добрый день! Нужен логотип компании, которая будет заниматься проведением увлекательных, научных шоу как для детей, так и и для взрослых.

Простота восприятия как для детей, так и для взрослых, оригинальность - требования к логотипу.

Срок исполнения 2 дня.

Спасибо.