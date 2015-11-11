Логотип

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок275 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен логотип. Пример во вложении. 

Надпись - "Beekeper" сохранить в том виде как в примере.

Лотип сделать в одном цвете.  

Срок 2 дня.

8 лет назад
Rail1980
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alex-blek
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$10
1 день
Спасибо Александру. Подошел к задаче с пониманием - минимум правок. В результате, выполненной работой доволен. Рекомендую.
Хороший заказчик, точно знает что хочет, правки в рамках, работал с удовольствием. РЕКОМЕНДУЮ!
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