Добрый день! Нужен логотип компании, которая будет заниматься проведением увлекательных, научных шоу как для детей, так и и для взрослых. Простота восприятия как для детей, так и для взрослых, оригинальность - требования к логотипу. Срок исполнения 2 ...
Логотип Ежегодного семинара Национальной школы детекции лжи
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В январе 2016 года состоится 10-й ежегодный семинар полиграфологов (ЕСП).
В связи с чем необходимо разработать логотип этого мероприятия для размещения на баннерах, на раздаточном материале, в рекламе.
Семинар проводит Объёдинённый центр психофизиологических исследований.
В него входят такие компании как ООО "Поликониус" (логотип №1 в приложении) и АНО ДПО "Центр прикладной психофизиологии" (логотип №2 в приложении), а так же Национальная школа детекции лжи (НШДЛ) (логотип №3 в приложении).
Нужна разработка логотипа Ежегодного семинара полиграфологов (ЕСП) проводимого Национальной школой детекции лжи.
Этот семинар будет 10-м, юбилейным и хотелось бы, наконец-то создать нормальный логотип.
Семинары полиграфологов проводятся Национальной школой детекции лжи преимущественно для выпускников нашей Школы.
Националная школа детекции лжи представлена на базе АНО ДПО «Центр прикладной психофизиологии», входящего в состав Центра прикладной психофизиологии, в который так же входят ООО «Поликониус» и ООО «Лаборатория психофизиологических исследований»
В прикреплённых файлах по порядку:
1 То что имеем по семинару — недологотип.
2 Логотип АНО ДПО «ЦПП».
3 Логотип Национальной школы детекции лжи. Задумка была такая: сигнал полиграфа отделяет знание- светлую часть от незнания- тёмной части.
4 Логотип Лаборатории.
5 Логотип Поликониус.
Все логотипы имеют овальную форму и преимущественно серо-бело-чёрно-красные тона.
Логотип ЕСП должен отражать идею принадлежноти наших выпускников к некоему обществу, приверженцев нашей школы полиграфологии. Возможно мы сделаем значки с этим логотипом. Этот логотип точно будет фигурировать на всей нашей атрибутике: Тетради, ручки, сумки, бейджи.
Хотелось бы видеть что-то знакомое, объёдиняющее полиграфологов, возможно относящееся к школе, возможно к нашим полиграфам.
Наши участники в основном работают в силовых ведомствах (ФСБ, МВД, Вооружённые силы и др.), в охранных подразделениях различных коммерческих и государственных предприятий, есть и частные лица в основном выходцы из тех же силовых структур. Может что-то из этого послужит идеей для создания лого.
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