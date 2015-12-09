Логотип Ежегодного семинара Национальной школы детекции лжи

В январе 2016 года состоится 10-й ежегодный семинар полиграфологов (ЕСП).

В связи с чем необходимо разработать логотип этого мероприятия для размещения на баннерах, на раздаточном материале, в рекламе.

Семинар проводит Объёдинённый центр психофизиологических исследований.

В него входят такие компании как ООО "Поликониус" (логотип №1 в приложении) и АНО ДПО "Центр прикладной психофизиологии" (логотип №2 в приложении), а так же Национальная школа детекции лжи (НШДЛ) (логотип №3 в приложении).

Нужна разработка логотипа Ежегодного семинара полиграфологов (ЕСП) проводимого Национальной школой детекции лжи.

Этот семинар будет 10-м, юбилейным и хотелось бы, наконец-то создать нормальный логотип.

Семинары полиграфологов проводятся Национальной школой детекции лжи преимущественно для выпускников нашей Школы.

Националная школа детекции лжи представлена на базе АНО ДПО «Центр прикладной психофизиологии», входящего в состав Центра прикладной психофизиологии, в который так же входят ООО «Поликониус» и ООО «Лаборатория психофизиологических исследований»

В прикреплённых файлах по порядку:

1 То что имеем по семинару — недологотип.

2 Логотип АНО ДПО «ЦПП».

3 Логотип Национальной школы детекции лжи. Задумка была такая: сигнал полиграфа отделяет знание- светлую часть от незнания- тёмной части.

4 Логотип Лаборатории.

5 Логотип Поликониус.

Все логотипы имеют овальную форму и преимущественно серо-бело-чёрно-красные тона.

Логотип ЕСП должен отражать идею принадлежноти наших выпускников к некоему обществу, приверженцев нашей школы полиграфологии. Возможно мы сделаем значки с этим логотипом. Этот логотип точно будет фигурировать на всей нашей атрибутике: Тетради, ручки, сумки, бейджи.

Хотелось бы видеть что-то знакомое, объёдиняющее полиграфологов, возможно относящееся к школе, возможно к нашим полиграфам.

Наши участники в основном работают в силовых ведомствах (ФСБ, МВД, Вооружённые силы и др.), в охранных подразделениях различных коммерческих и государственных предприятий, есть и частные лица в основном выходцы из тех же силовых структур. Может что-то из этого послужит идеей для создания лого.