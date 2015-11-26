Логотип для компании по производству рекламы - Павлин!

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен30 заявок1675 просмотров
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#1$100

Приветствую участников и будущего победителя!

Требуется разработать логотип для компании занимающейся производством рекламы: полиграфия, баннеры, наружка, внутрянка, различные рекламные конструкции..

В лого должно присутствовать название ПАВЛИН (Павлин), а также слоган: Производство рекламы

А также графическая часть лого в виде павлина или только хвоста павлина или еще чего..) Она же будет являться фавиконом!

Графическая часть должна удачно подходить как сверху основной надписи и слогана, так и слева от неё! Т.к. лого будет использоваться в разных форматах и вариантах для разных целей.

Цвета: либо цвета радуги либо RGB, возможны ваши варианты, если стоящее сочетание получится)

Шрифт: типа DS GOOSE, возможны ваши варианты, тоже если стоящее что то!

Детализация не должна перегружать лого, всего в меру!

Лого должен быть в векторе в том числе, а также на прозрачном фоне и в черно белом варианте!

Спасибо за внимание и удачи участникам конкурса!

P.S. Прилагаю рисунок, это так для старта)

Примечания 1: Слово в лого должно быть русскими буквами!!! Как в ТЗ, но почему то многие делают его английскими(( И еще раз повторюсь на счет детализации, её должно быть минимум!!!

8 лет назад
vladbigcity
Алексей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
Победитель конкурса
GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
8 лет назад
#1
Работаем с Артёмом не первый раз, очень доволен его работой! Индивидуальный подход, максимальная выкладка в работе, обоснованное мнение, профессионал своего дела! Мои рекомендации!
В очередной раз, остался доволен сотрудничеством с Алексеем! Коммуникабельный и порядочный заказчик, рекомендую!
Заявки фрилансеров
GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
8 лет назад
#1
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