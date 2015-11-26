Добрый день! Нужен логотип компании, которая будет заниматься проведением увлекательных, научных шоу как для детей, так и и для взрослых. Простота восприятия как для детей, так и для взрослых, оригинальность - требования к логотипу. Срок исполнения 2 ...
Логотип для компании по производству рекламы - Павлин!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую участников и будущего победителя!
Требуется разработать логотип для компании занимающейся производством рекламы: полиграфия, баннеры, наружка, внутрянка, различные рекламные конструкции..
В лого должно присутствовать название ПАВЛИН (Павлин), а также слоган: Производство рекламы
А также графическая часть лого в виде павлина или только хвоста павлина или еще чего..) Она же будет являться фавиконом!
Графическая часть должна удачно подходить как сверху основной надписи и слогана, так и слева от неё! Т.к. лого будет использоваться в разных форматах и вариантах для разных целей.
Цвета: либо цвета радуги либо RGB, возможны ваши варианты, если стоящее сочетание получится)
Шрифт: типа DS GOOSE, возможны ваши варианты, тоже если стоящее что то!
Детализация не должна перегружать лого, всего в меру!
Лого должен быть в векторе в том числе, а также на прозрачном фоне и в черно белом варианте!
Спасибо за внимание и удачи участникам конкурса!
P.S. Прилагаю рисунок, это так для старта)
Примечания 1: Слово в лого должно быть русскими буквами!!! Как в ТЗ, но почему то многие делают его английскими(( И еще раз повторюсь на счет детализации, её должно быть минимум!!!
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