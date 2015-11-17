Нарисовать логотип по четкому ТЗ

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предлагайте цену, сроки

Портфолио, отзывы обязательно

В комплекте должна идти фавиконка 

8 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
MD15
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$15
1 день
Спасибо за отрисовку логотипа! Всё было выполнено в точности так, как ожидалось. Конечный клиент доволен - это самое главное!
Хороший заказчик- четко поставленная задача и своевременная оплата,рекомендую))
  • Похожие заказы

  • Логотип компании

    Добрый день! Нужен логотип компании, которая будет заниматься проведением увлекательных, научных шоу как для детей, так и и для взрослых.  Простота восприятия как для детей, так и для взрослых, оригинальность - требования к логотипу. Срок исполнения 2 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип для компании по производству рекламы - Павлин!

    $100

    Приветствую участников и будущего победителя! Требуется разработать логотип для компании занимающейся производством рекламы: полиграфия, баннеры, наружка, внутрянка, различные рекламные конструкции.. В лого должно присутствовать название ПАВЛИН (Павлин), а также слоган: Производство рекламы А также графическая часть лого в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип Ежегодного семинара Национальной школы детекции лжи

    В январе 2016 года состоится 10-й ежегодный семинар полиграфологов (ЕСП). В связи с чем необходимо разработать логотип этого мероприятия для размещения на баннерах, на раздаточном материале, в рекламе. Семинар проводит Объёдинённый центр психофизиологических исследований. В него входят такие ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать логотип в вектор

    $5

    Добрый день. Нужно прикрепленный логотип сделать в вектор срочно. По времени 1-2 часа. По оплате 5 долларов. В комментариях сразу напишите, пожалуйста, срок и несколько примеров ваших логотипов, которые вы делали в векторе. Логотип, который нужно сделать ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для ресторанной консалтинговой компании

    $100

    Нужно разработать логотип для Агенства Ресторанных Решений CafeProfit. В дальнейшем планируем продолжить сотрудничество с победителем конкурса, чтобы разработать на основе логотипа несколько элементов фирменного стиля за отдельную доплату (еще 100$). Поэтому желательно увидеть в конкурсе не только ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип

    $10

    Здравствуйте. Нужен логотип. Пример во вложении.  Надпись - "Beekeper" сохранить в том виде как в примере. Лотип сделать в одном цвете.   Срок 2 дня.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать логотип для спортивного клуба "Суворов"

    $75

    Необходимо разработать логотип спортклуба (самбо, бокс, рукопашка, дзюдо, кикбоксинг, ММА + военно-патриотическое воспитание), и после его утверждения - визитку и бланк (простейшие). Понимаю, что бюджет не ахти, но сейчас у всех с деньгами проблема, это живой ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад