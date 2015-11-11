PNG в PSD

Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок212 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо отрисовать логотип в Фотошопе по имеющемуся образцу в PNG формате и предоставить его в PSD для печати в типографии.

Цвет значка - #006C9B

Цвет надписи WIGOS - #373737

Цвет надписи company - #A6A6A6

Шрифты, использованные в макете, должны быть прикреплены к файлу. Сроки - до 12.11.2015 до 13:00 по Мск. Оплата вебмани рубли. От вас - цена вопроса.

8 лет назад
spasgo
Юрий 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
onipkodmitriy
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо. Все четко и быстро. Приятно с таким человеком работать.
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