Здравствуйте.

Необходимо отрисовать логотип в Фотошопе по имеющемуся образцу в PNG формате и предоставить его в PSD для печати в типографии.

Цвет значка - #006C9B

Цвет надписи WIGOS - #373737

Цвет надписи company - #A6A6A6

Шрифты, использованные в макете, должны быть прикреплены к файлу. Сроки - до 12.11.2015 до 13:00 по Мск. Оплата вебмани рубли. От вас - цена вопроса.