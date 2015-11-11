Добрый день! Нужен логотип компании, которая будет заниматься проведением увлекательных, научных шоу как для детей, так и и для взрослых. Простота восприятия как для детей, так и для взрослых, оригинальность - требования к логотипу. Срок исполнения 2 ...
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Здравствуйте.
Необходимо отрисовать логотип в Фотошопе по имеющемуся образцу в PNG формате и предоставить его в PSD для печати в типографии.
Цвет значка - #006C9B
Цвет надписи WIGOS - #373737
Цвет надписи company - #A6A6A6
Шрифты, использованные в макете, должны быть прикреплены к файлу. Сроки - до 12.11.2015 до 13:00 по Мск. Оплата вебмани рубли. От вас - цена вопроса.
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