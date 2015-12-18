Разработать логотип

Работать с Анной понравилось! Практический все предложенные ей варианты логотипа, нам понравились, не знали даже из чего выбрать. В дальнейшем несколько раз меняли свое мнение, Анна нам переделывала, в итоге выбрали несколько вариантов, на которые она так же сделала все требуемые исходники. У Анны хорошее чувство вкуса, планирую и в дальнейшем с ней сотрудничать. Спасибо!