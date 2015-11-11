Разработка логотипа для сайта

Добрый день! Необходимо доработать логотип. Схема доработки логотипа: 1. - основное написание оставляем, как есть 2. - справа необходимо добавить текст в 2 строки Детальная информация в л.с. *Исполнитель только с Украины **В заявке оставляйте контактные данные (номер телефона, skype)
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Нас интересует разработка логотипа для интернет магазина автозапчастей для сайта DetalBox.by. Интересуют возможность, сроки и стоимость
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