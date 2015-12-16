Доработка логотипа

$8
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок225 просмотров
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Добрый день!

Необходимо доработать логотип.

Схема доработки логотипа:

1. - основное написание оставляем, как есть

2. - справа необходимо добавить текст в 2 строки

 

Детальная информация в л.с.

*Исполнитель только с Украины

**В заявке оставляйте контактные данные (номер телефона, skype)

8 лет назад
Roland777
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
14 минут назад
8 лет назад
$10
1 день
C большим удовольствием оставляю положительный отзыв о сотрудничестве с Александром. Всё было сделано с большим пониманием.
Спасибо за сотрудничество, быстрая оплата, обращайтесь еще. Буду рад сотрудничеству.
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