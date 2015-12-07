Логотип для мастерской фигурок персонажей 3dius

# 1 — $ 70 # 2 — $ 10

Всем привет!

я занимаюсь изготовлением фигурок персонажей из компьютерных игр. Уже был конкурс на имя, теперь у мастерской есть название - 3dius

пришло время делать логотип

никаких идей как это может выглядеть нет. Соответственно пожеланий тоже, возможно появится в процессе.

если предложите какие-то элементы фирменного стиля (например дизайн визитки) - будет очень хорошо

не обещаю что победителю будет отдан дизайн сайта, но шансы такие есть

фото продукции приложил :)

если кому-то интересно следить за развитием моего проекта то добро пожаловать в соцсети:

http://vk.com/3d_pers

https://www.facebook.com/3dius

еще момент

постараюсь сюда выкладывать понравившиеся варианты

я за прозрачность и открытость

UPD: как выяснилось темный фон мне не очень нравится

понравившиеся варианты прикрепил

UPD2: ну что ж, победитель определен, приложил последнюю картинку

всем спасибо за участие