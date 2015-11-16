Создание водяного знака

Всем привет! я занимаюсь изготовлением фигурок персонажей из компьютерных игр. Уже был конкурс на имя, теперь у мастерской есть название - 3dius пришло время делать логотип никаких идей как это может выглядеть нет. Соответственно пожеланий тоже, возможно появится в ...