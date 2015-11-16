Создание водяного знака

Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок207 просмотров
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Водяной знак на фото для сайта imperial-okna.by.

Самый простой для пометки уникальности фото

8 лет назад
Donny911
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
8 лет назад
$5
1 день
Очень оперативная и качественная работа. Отличный водяной знак в двух вариантах.
Спасибо большое Роману за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, оплата вовремя. Рекомендую Романа как хорошего заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
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