Дизайн логотипа

Требуется нарисовать логотип и шапку.

На месте где написано ural tok должно быть РосСветСтрой буквы "о" как лампочки, буква "т" переходит в опору(столб) на котором 2 светильника освещают надпись. Где серый фон должны быть прописаны номера и контакты компании.

Все должно быть в цветах российского трикалора, возможно на фоне флаг, главное чтобы хорошо сочеталось.

Нижнюю полоску переделать в цвета триколора, значки можно оставить, (лампочку опору розетку), и красиво написать РосСветСтрой.

В итоге хотелось бы видеть гармоничное сочетание всех цветов.