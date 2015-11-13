Срочно! Логотип для певицы

Логотипы и ЗнакиЗакрыт15 заявок307 просмотров
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Необходимо сделать логотип для поп-певицы. Заказ выбранному исполнителю, там еще помимо лого будет работка. Заявки в личку или на почту [email protected] - сроки на сегодня-завтра!!!

Жду заявки и примеры. во вложениях набросок каркаса и пример кисти/шрифта что можно использовать.

8 лет назад
rmilyutin
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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