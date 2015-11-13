Срочно! Логотип для певицы

Необходимо сделать логотип для поп-певицы. Заказ выбранному исполнителю, там еще помимо лого будет работка. Заявки в личку или на почту [email protected] - сроки на сегодня-завтра!!!

Жду заявки и примеры. во вложениях набросок каркаса и пример кисти/шрифта что можно использовать.