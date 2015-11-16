volodyal

Володимир volodyal

 
56 летУкраина/Львов
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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$55
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  • Вывести маркеры: Google map API, дописать часть кода на javascript

    Пример: https://googlemaps.github.io/js-marker-clusterer/examples/speed_test_example.html Код примера: https://github.com/googlemaps/js-marker-clusterer/tree/gh-pages/examples Дано: 0. в php я копипаст, в javascript соответствую номеру пункта. 1.сайт на wordpress 2. описание точек по странам. Нужно: - по коду страны (получаю с обратного геокодинга гуглкарт, пример кода страны: http://actravel.ru/country_codes.html) вывести маркеры на карту страны; - Визуально ...

    PHPJavascriptWordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Анимация логотипа для видео (aftereffectCS6)

    Камень, размер типа кирпич (паралелепипед), типа как крепости строили, материал типа базальт (горная порода). Падает сверху. Видно верхнюю грань. Основание на которое падает. Ну там пыль может поднимает(необязательно). Поворачивается, чтобы было видно переднюю грань, основание ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
168 отзывов(-1)
$55
10 баллов
7 лет назад
Логотип
Сотрудничаем не в первый раз. Всё на высшем уровне. Рекомендую!
Термінів в мене особливих не було. Тиждень туди, тиждень сюди... Він сам собі поставив терміни й дотримався їх... Ну ще: утром деньги вечером стулья. Чомусь завжди, по життю мені приходиться ризикувати... :) . Я оплатив послуги передоплатою в повному обсязі. Щоб виконавець мав хороший настрій до виконання замовлення. За рік виконавець "подорожчав". Значить має попит серед замовників. ;) P.S. Трохи більше написав, щоб коментар не був "сухим". Думаю, залишитеся задоволеним при співпраці з ним, навіть коли Ваше ТЗ буде ні Бе ні Ме...
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tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
168 отзывов(-1)
$33
10 баллов
8 лет назад
Логотип или клипарт: лев-сантехник
Было приятно работать с Владимиром! своевременная оплата, грамотное тех задание, всегда на связи. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Це моє перше замовлення тут. І приємно що без психологічних травм. :) Терміни не цікавили. Хоча й здивували. Це було менше 1-го дня. Решта все в зірочках. Поставив по 5 шт. :)
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