Термінів в мене особливих не було. Тиждень туди, тиждень сюди... Він сам собі поставив терміни й дотримався їх... Ну ще: утром деньги вечером стулья. Чомусь завжди, по життю мені приходиться ризикувати... :) . Я оплатив послуги передоплатою в повному обсязі. Щоб виконавець мав хороший настрій до виконання замовлення. За рік виконавець "подорожчав". Значить має попит серед замовників. ;) P.S. Трохи більше написав, щоб коментар не був "сухим". Думаю, залишитеся задоволеним при співпраці з ним, навіть коли Ваше ТЗ буде ні Бе ні Ме...