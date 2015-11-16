Пример: https://googlemaps.github.io/js-marker-clusterer/examples/speed_test_example.html Код примера: https://github.com/googlemaps/js-marker-clusterer/tree/gh-pages/examples Дано: 0. в php я копипаст, в javascript соответствую номеру пункта. 1.сайт на wordpress 2. описание точек по странам. Нужно: - по коду страны (получаю с обратного геокодинга гуглкарт, пример кода страны: http://actravel.ru/country_codes.html) вывести маркеры на карту страны; - Визуально ...
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$55
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- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Логотип для відеостудії. Деталі при переписці.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Камень, размер типа кирпич (паралелепипед), типа как крепости строили, материал типа базальт (горная порода). Падает сверху. Видно верхнюю грань. Основание на которое падает. Ну там пыль может поднимает(необязательно). Поворачивается, чтобы было видно переднюю грань, основание ...Анимация5 заявокЗакрыт8 лет назад
Соотношение сторон рисунка - 1:1 (квадрат). Фон - прозрачный (альфа-канал) P.S. Просто надо картинку на сайт, "взять" что-то из интернета не интересно в этот раз.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$55
10 баллов
7 лет назад
Сотрудничаем не в первый раз. Всё на высшем уровне. Рекомендую!
Ответный отзыв
Термінів в мене особливих не було. Тиждень туди, тиждень сюди... Він сам собі поставив терміни й дотримався їх... Ну ще: утром деньги вечером стулья. Чомусь завжди, по життю мені приходиться ризикувати... :) . Я оплатив послуги передоплатою в повному обсязі. Щоб виконавець мав хороший настрій до виконання замовлення. За рік виконавець "подорожчав". Значить має попит серед замовників. ;) P.S. Трохи більше написав, щоб коментар не був "сухим". Думаю, залишитеся задоволеним при співпраці з ним, навіть коли Ваше ТЗ буде ні Бе ні Ме...
$33
10 баллов
8 лет назад
Было приятно работать с Владимиром! своевременная оплата, грамотное тех задание, всегда на связи. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Це моє перше замовлення тут. І приємно що без психологічних травм. :) Терміни не цікавили. Хоча й здивували. Це було менше 1-го дня. Решта все в зірочках. Поставив по 5 шт. :)