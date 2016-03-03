Есть готовый логотип, нужно сделать анимацию для видео. Пример https://www.youtube.com/watch?v=4b7mSiao678
Анимация логотипа для видео (aftereffectCS6)
Камень, размер типа кирпич (паралелепипед), типа как крепости строили, материал типа базальт (горная порода). Падает сверху. Видно верхнюю грань. Основание на которое падает. Ну там пыль может поднимает(необязательно). Поворачивается, чтобы было видно переднюю грань, основание исчезает, задний фон: альфа-канал. На передней грани пишется (как каменотесом) текст. Поворачивается - второй. Третий. Четвертый. Когда пишутся буквы, видно материал камня внутри - драгоценный. Или золото. Потом на камень прибегает текст (побуквенно в рамках) на ножках, держатся за ручки. В правой части между строк (камень и прибежавший текст) падает комок снега и там еще две буквы.
Получаю на выходе проект aftereffect CS6.
P.S. Интерисует стоимость. Если подъемная для меня, закажу.
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