Требуется специалист владеющий техникой оживления картин как на в видео - http://yandex.ru/video/search?filmId=TZ8ioiuP9xc&text=%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard
Анимация на сайт,не гиф
Сделать анимацию и внедрить в логотип и кнопку(оба элемента в хедере), плюс повесить на сайте на тоже месте после всех работ с анимацией.
Перед тем как делать анимацию, нужно утвердить эффект со мной. Анимация
должна появляться при наведении курсора, сама по себе активна только в
логотипе, кнопка неактивна пока курсор не навести. Сайт на вордпрессе.
Логотип живёт своей жизнью, интервал 6-7 секунд и эффект начинает свою
работу,а именно весь логотип начинает светитьсяподсвечиваться лучами
прожектора снизу. 3-4 луча двигаются снизу и освещают лого, типа как
заставка 20 век фокс перед фильмом, только всё намного проще, просто
лучи перекрещиваются и освещают лого, интервал между повторением эффекта
6-7 секунд. Но при наведении курсора этот эффект прекращается и
появляется другой пока курсор держится на логотипе,а именно начинает
прокручиваться старый фильм с потёртой пленкой или как будто на большом
белом экране идет фильм,желательно современный, секунд 15 потом стартует
с начало тоже самое и все это пока курсор в области логотипа. Фильм
идет в буквах логотипа или как это будет выглядеть, нужно утвердить в
процессе работы. Второй эффект это при наведении курсора на кнопку акции
снизу кнопки появляется дым, а потом небольшой огонь на половину
кнопки, огонь нужен реалистичный, не избитый гиф,а высококачественный
эффект. Тоже утверждение перед началом работ. После создания эффектов и
оплаты, даю доступы на фтп, устанавливаете на сайт и тестируем на
работопригодность во всех браузерах современных.
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