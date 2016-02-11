Анимация на сайт,не гиф

Сделать анимацию и внедрить в логотип и кнопку(оба элемента в хедере), плюс повесить на сайте на тоже месте после всех работ с анимацией.

Перед тем как делать анимацию, нужно утвердить эффект со мной. Анимация

должна появляться при наведении курсора, сама по себе активна только в

логотипе, кнопка неактивна пока курсор не навести. Сайт на вордпрессе.

Логотип живёт своей жизнью, интервал 6-7 секунд и эффект начинает свою

работу,а именно весь логотип начинает светитьсяподсвечиваться лучами

прожектора снизу. 3-4 луча двигаются снизу и освещают лого, типа как

заставка 20 век фокс перед фильмом, только всё намного проще, просто

лучи перекрещиваются и освещают лого, интервал между повторением эффекта

6-7 секунд. Но при наведении курсора этот эффект прекращается и

появляется другой пока курсор держится на логотипе,а именно начинает

прокручиваться старый фильм с потёртой пленкой или как будто на большом

белом экране идет фильм,желательно современный, секунд 15 потом стартует

с начало тоже самое и все это пока курсор в области логотипа. Фильм

идет в буквах логотипа или как это будет выглядеть, нужно утвердить в

процессе работы. Второй эффект это при наведении курсора на кнопку акции

снизу кнопки появляется дым, а потом небольшой огонь на половину

кнопки, огонь нужен реалистичный, не избитый гиф,а высококачественный

эффект. Тоже утверждение перед началом работ. После создания эффектов и

оплаты, даю доступы на фтп, устанавливаете на сайт и тестируем на

работопригодность во всех браузерах современных.