Нужна анимационная презентация 60-90 сек. рассказывающая о преимуществах нашего предложения, по типу Традиционно ужас ,дорого,муторно, нет результатов, и противопоставление, быстрый запуск экономия бюджета плата только за результат
Анимация в Edge Animate
Ищу специалиста Edge Animate c хорошими знаниями JS для экспорта нескольких обучающих Flash анимаций в HTML5, примеры пошлю в личку для оценки. От вас примеры работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Анимация22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно разработать и адаптировать Flash анимацию для сайта игровой тематики. Конкретно: добавить в шапку эффекты огня от факела и эффект синей ауры(смотри вложение) PSD исходник + HTML прилагается Оставляйте портфолио и цены ...Анимация6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть логотип, выглядит как ладья с тремя парусами. Логотип нарисован в кореле. Задача: сделать анимацию логотипа, псевдо движение по волнам ("наполнение" парусов ветром, волны, переливание текста), для размещения на сайте.Завершен9 лет назад
- Создание новой и доработка существующей 2D-анимации (персонажи) в редакторе Spine 2D. - Желательно: наличие программы Spine 2d. - Обязательно: опыт работы с Spine 2d. - Задача: Боевка в RPG проекте.Анимация3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $7
Есть простая картинка (олененок в круге), нужно сделать чтобы у олененка двигались ноги, как будто он бежит в этом круге, а круг должен крутиться. Через некоторое время появляется текст и исчезает. В результате это будет ...Завершен9 лет назад
Всем привет! Требуется создать рисованное видео для канала youtube. Длительность ролика 40-50 секунд. Аудио дорожку вышлем исполнителю. Тематика - дети, семья. Хотелось бы увидеть стоимость, сроки и варианты ваших работ. Схожий пример ...Анимация7 заявокЗакрыт9 лет назад
Уважаемые коллеги-фрилансеры,интересует создание анимационного мультфильма (2 Д), рисованного. Сценарий есть, референс - https://www.youtube.com/watch?v=KgULG7UilBMЦены, примеры в студию. Дудл и прочий скрайбинг не предлагать.Спасибо! P/S Особенно интересует перекладная анимация или стилизация под нееАнимация8 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайте http://www.vodokanal-msk.ru/ нужно сделать анимацию как на сайте http://green-trans.ru/ - Чтобы при переключении между страницами анимация не прерывалась и не начиналась с самого начала, а шла непрерывно и цикличноАнимация3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $11Завершен9 лет назад
- $25
Необходима заставка для видео-роликов на тему интернет-маркетинга Название цикла передач "На пульсе интернет-маркетинга" Есть логотип "impulse" - это как раз аббревиатура слогана/названия (указанного выше) "i" - интернет "m" - маркетинг ...Завершен9 лет назад