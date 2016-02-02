Анимация для сайта , 2D ролики 1-3 минуты

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт9 заявок414 просмотров

На  большой проект требуются опытные аниматоры или креативная команда.

1 часть - Adobe After Effects Анимация, шейповая с шурежками  

2 часть - Adobe Flash 2D анимация качественная по стилю близкая к Диснею.

Много персонажной анимации, тематика детская (3-9 лет) ЦА дети и их родители. 

Жду от вас вилку цен за минуту ролика  с графикой

- недорого (стоковая графика)

- оптимально (своя графика)

- дорого (графика к близкая к Диснеевской, покадровая анимация)

и примеры работ, буду смотреть портфолио

9 лет назад
Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужна анимационная презентация.

    $50

    Нужна анимационная презентация 60-90 сек. рассказывающая о преимуществах нашего предложения, по типу Традиционно ужас ,дорого,муторно, нет результатов, и противопоставление, быстрый запуск экономия бюджета плата только за результат

    Анимация22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анимационный ролик для презентации услуг консалтинговой компании.

    Требуется специалист (или команда), способная подготовить анимационный ролик для презентации услуг консалтинговой компании. Написать сценарий и сделать сам ролик. Жду ваших заявок с указанием цен на подобные виды работ. Примеры роликов могу отправить в ЛС.

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анимация в Edge Animate

    Ищу специалиста Edge Animate c хорошими знаниями JS для экспорта нескольких обучающих Flash анимаций в HTML5, примеры пошлю в личку для оценки. От вас примеры работ.

    HTMLJavaScript
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анимация логотипа

    Есть логотип, выглядит как ладья с тремя парусами. Логотип нарисован в кореле.  Задача: сделать анимацию логотипа, псевдо движение по волнам ("наполнение" парусов ветром, волны, переливание текста), для размещения на сайте.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание анимации в редакторе Spine 2D

    - Создание новой и доработка существующей 2D-анимации (персонажи) в редакторе Spine 2D. - Желательно: наличие программы Spine 2d. - Обязательно:  опыт работы с Spine 2d. - Задача: Боевка в RPG проекте.

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анимировать картинку

    $7

    Есть простая картинка (олененок в круге), нужно сделать  чтобы у олененка двигались ноги, как будто он бежит в этом круге, а круг должен крутиться. Через некоторое время появляется текст и исчезает. В результате это будет ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рисованное видео

    Всем привет! Требуется создать рисованное видео для канала youtube. Длительность ролика 40-50 секунд. Аудио дорожку вышлем исполнителю. Тематика - дети, семья. Хотелось бы увидеть стоимость, сроки и варианты ваших работ. Схожий пример ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание анимационного мультфильма

    Уважаемые коллеги-фрилансеры,интересует создание анимационного мультфильма (2 Д), рисованного.  Сценарий есть, референс - https://www.youtube.com/watch?v=KgULG7UilBMЦены, примеры в студию. Дудл и прочий скрайбинг не предлагать.Спасибо! P/S  Особенно интересует перекладная анимация или стилизация под нее

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать анимацию цикличной

    На сайте http://www.vodokanal-msk.ru/  нужно сделать анимацию как на сайте http://green-trans.ru/  - Чтобы при переключении между страницами анимация не прерывалась и не начиналась с самого начала, а шла непрерывно и циклично

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад