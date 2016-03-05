Создание 3D карты

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен5 заявок455 просмотров

На сайт требуется создать и установить 3D карту Кировской области с интерактивными секторами районов.

Она должна быть великолепнее и функционабельнее имеющейся﻿.

При наведении курсора на сектор карты - района, данный сектор выдвигается вверх, относительно общего поля карты.

При этом, рядом с выделенным сектором появляется всплывающее меню с информацией, а при нажатии правой кнопки - информационная панель. При нажатии на основную (левую) клавишу происходит переход на другую страницу сайта с размещенной на ней данного сектора.

Прикладываю составляющие идеи.

9 лет назад
boss43
Олег 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$80
7 дней
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Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
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