Создание 3D карты

На сайт требуется создать и установить 3D карту Кировской области с интерактивными секторами районов.

Она должна быть великолепнее и функционабельнее имеющейся﻿.

При наведении курсора на сектор карты - района, данный сектор выдвигается вверх, относительно общего поля карты.

При этом, рядом с выделенным сектором появляется всплывающее меню с информацией, а при нажатии правой кнопки - информационная панель. При нажатии на основную (левую) клавишу происходит переход на другую страницу сайта с размещенной на ней данного сектора.

Прикладываю составляющие идеи.