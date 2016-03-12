Исправить ошибку в флеш банере

Необходимо сделать серию видеороликов либо в анимированном стиле Doodle либо в стиле "инфографичной презентации" (то есть без реальных людей в кадре). С озвучкой. Размер каждого ролика около 1,5 минут, всего 5-7 роликов. Один из ...
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