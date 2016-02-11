Сделать серию видеороликов в стиле doodle или "презентаций"

Необходимо сделать серию видеороликов либо в анимированном стиле Doodle либо в стиле "инфографичной презентации" (то есть без реальных людей в кадре). С озвучкой.

Размер каждого ролика около 1,5 минут, всего 5-7 роликов. Один из них это презентация компании в целом, остальные - презентации отдельных услуг компании. Компания работает в области интернет-маркетинга, так что если работа понравится - велика вероятность в будущем периодических заказов от наших клиентов.