Из двух почти одинаковых логотипов сделать что-то среднее

$5
Логотипы и ЗнакиЗакрыт34 заявки417 просмотров
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Есть два почти одинаковых логотипа в Кореле. Но хочется что-то среднее. Также нужно создать в кореле второй точно такой же логотип, но с другим текстом, то есть текст просто поменять. Пожалуйста, ваши предложения.

UPD: Мы оценили проект в 5$.

8 лет назад
Ukraina
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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