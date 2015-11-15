Если логотип автомобильного сайта, нужно его доработать. Векторную версию предоставлю исполнителю. Сейчас не нравится нижняя часть где написан адрес сайта, нужно ее как то изменить. И доработать машинку, добавить какие нибудь небольшие элементы или что ...
Из двух почти одинаковых логотипов сделать что-то среднее
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть два почти одинаковых логотипа в Кореле. Но хочется что-то среднее. Также нужно создать в кореле второй точно такой же логотип, но с другим текстом, то есть текст просто поменять. Пожалуйста, ваши предложения.
UPD: Мы оценили проект в 5$.
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