Разработка логотипа для строительного листового материала

Нужен логотип для вывода на строительный рынок нового товара. Это лист типа гипсокартона или ацеитового листа. Предназначен для отделки зданий (декоротивный) и для возведения стен (технический).

Главные его особенности: он гнется, огнеупорный ивлагостойкий. Гнется и не ломаетс (не ломкий) - это главное.

У другого проризводителя он называется СТЕКЛОЦЕМ. вот для примера:

http://steklocem.evolit.ru/price/

http://www.evolit.ru/steklocementnaya_panel