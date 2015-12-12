Нужен логотип для нового бренда женской одежды.

# 1 — $ 100

Уважаемые фрилансеры, 23.11 конкурс приостановлен, новые работы не принимаются. В данный момент все работы оцениваются, в ближайшее время будет назначен победитель.

Название - bonbon. Эмблема - конфета. Регистр, шрифт написания не определён. Распространение одежды этого бренда предполагается с помощью социальных сетей. Логотип должен подходить для использования на бирке или иметь реализацию для такого рода использования. Бирки будут монохромные и цветные на белом фоне. Цвет одежды, на котором будет бирка может быть любым.

Внешний вид бирок:

http://itlife-studio.ru/infra/data/ratibor/birka.jpg

http://orientir-textile.ru/img/orientir-textile/Mahra/birka_3.jpg

Целевая аудитория - женщины до 35 лет. Выпускаться будет разная женская одежда: платья, юбки, блузки, для

офиса, повседневная, вечерние. Стоимость женской блузки ~2500 руб.

Один из вариантов логотипа это круглый леденец с надписью на нём bonbon.

Логотип должен быть запоминающимся, должен содержать название bonbon.

Цветовая гамма: нежные, пастельные тона.

Ассоциации с логотипом: кружевное, конфетка, розовый.

Применимый слоган: "Побалуй себя" (использовать в логотипе не требуется)