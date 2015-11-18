Отрисовать логотип в векторе

Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок218 просмотров
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Здравствуйте.

Есть фотография вывески. Нужно с нее отрисовать логотип в векторе.

8 лет назад
white1507
Артур 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$8
1 день
Отличный исполнитель. Быстро, качественно. Приятно работать с такими людьми. Всем советую.
Спасибо за приятное сотрудничество и быструю оплату!
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