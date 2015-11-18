Отрисовать логотип в векторе

Есть два почти одинаковых логотипа в Кореле. Но хочется что-то среднее. Также нужно создать в кореле второй точно такой же логотип, но с другим текстом, то есть текст просто поменять. Пожалуйста, ваши предложения. UPD: Мы оценили ...