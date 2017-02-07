Дизайн логотипа web-студии

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен30 заявок2371 просмотр
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#1$100

Конкурс на дизайн логотипа и фирменного стиля для веб студии Max Well Web

Победитель будет выбран 25 ориентировочно в 23:00 по Москве. 

Подробное тз в приложении 

8 лет назад
eibonbraine
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победитель конкурса
happymedesign
Наталия 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
8 лет назад
#1
Буду рад работать в дольнейшем.
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо!
Заявки фрилансеров
happymedesign
Наталия 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
8 лет назад
#1
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