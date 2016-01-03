Переработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка212 просмотров
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Нужно переработать логотип 

Сделать его современным, и "причесать"

8 лет назад
JohnFisher
Евгений 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Хороший исполнитель, рекомендую
Все хорошо, работаем не в первый раз: всем доволен. Задачи прозрачные и ясные для понимания, все договоренности соблюдаются в полном объеме. Рекомендую Евгения как обстоятельного, честного и порядочного человека.
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