Нарисовать логотип для блога, + оформить группы в facebook и youtube

Доброго всем времени суток!

1. Нужен логотип для блога yaroshok.ru (перенесли на новый домен, а старый логотип остался, нужен новый в таком же стиле). PSD есть.

2. + нужно оформление для группы в Facebook в таком же стиле

3. + нужно оформление для Youtube группы в таком же стиле + заглушки для видео (картинки)