Нужен был логотип для компании. Выбрал в качестве исполнителя Романа, исходя из критериев цена/качество! И могу сказать только одно - Роман профессионал в своём деле! Сотрудничеством абсолютно доволен! Логотип получился именно такой, какой мне был нужен! Данный исполнитель доводит свою работу до тех пор, когда готовый вариант будет устраивать заказчика. Создание логотипа сопровождается интенсивной перепиской и обсуждения разных нюансов. Поэтому, безусловно рекомендую данного исполнителя!!!