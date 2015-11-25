Логотип для компании.

Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок269 просмотров
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Необходимо создать логотип для строительной компании, занимающейся проектированием и монтажом фасадов зданий. Название логотипа - "Группа компаний "FASAD02".

Логотип должен состоять из рисунка (т.е. самого логотипа) и названия, оформленного подходящим и красивым шрифтом.

Примеры прикреплены. Так как компания занимается фасадами, то на эмблеме нужно что было изображено не всё здание, а именно лицевая часть)

Жду Ваших предложений))

8 лет назад
AndreyWeb-ID
Андрей 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$13
2 дня
Нужен был логотип для компании. Выбрал в качестве исполнителя Романа, исходя из критериев цена/качество! И могу сказать только одно - Роман профессионал в своём деле! Сотрудничеством абсолютно доволен! Логотип получился именно такой, какой мне был нужен! Данный исполнитель доводит свою работу до тех пор, когда готовый вариант будет устраивать заказчика. Создание логотипа сопровождается интенсивной перепиской и обсуждения разных нюансов. Поэтому, безусловно рекомендую данного исполнителя!!!
Андрей отличный заказчик и хороший человек. Рекомендую
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