Нарисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок293 просмотра
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Тематика про технику. Портал в котором можно продавать, обменивать,искать и/или предлагать услугу по

ремонту бытовой техники (фенов, утюгов, пылесосов, стиралок, холодильников, запчастей к ним и т.д.

8 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
tristan_nuit
Игорь 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад
$15
2 дня
Логотип выполнен строго по тз, работа профессиональная!
Все прошло отлично, рекомендую, как ответственного заказчика!
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