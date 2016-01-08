Перевести логотип в вектор

Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка291 просмотр
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Здравствуйте!

Требуется перевести логотип в вектор.

Требования: corel draw не выше 13, eps не выше cs 3

Оплата: Сбер, ЯД, WMR

Прошу указать стоимость в у.е. = 60 р. и сроки.

8 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 дней назад
8 лет назад
$9
1 день
Ольга отличный дизайнер, работаем уже на постоянной основе!
Как всегда - все отлично!
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