Написать коммерческие тексты по тематике металлопрокат

Требуется копирайтер с опытом путешествий, чтобы написать информационный текст по теме [b]туризма[/b]. Почему с опытом? Только такие люди могут глубоко проработать материал и знают о чем пишут. От вас требуется хорошо разбираться в теме, видеть нужную ...