Тексты о заболеваниях

Для копирайтеров с мед.образованием или опытом написания текстов по медицине. Нужен человек именно со знанием дела, потому что статьи будут читать в том числе и врачи. Углубляться в тему не надо, но и явный бред тоже не подойдет.

Нужно написать около ста текстов о разных заболеваниях. Тексты стандартные - с описанием симптомов, причин и так далее.

Размер одного текста - от 1,5 до 3 тыс знаков.

Примерный план и образец, как писать, есть.

Сдавать тексты в гугл-документе, оплата поэтапная.

Пишите ваши цены и примеры работ по медицине.