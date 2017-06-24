Нужен копирайтер на постоянку в фитнес тематику

Приветствую уважаемые авторы. Ищу на постоянку и в "долгосрок" толкового копирайтера (а может даже двух!) в тематику фитнес-спорт-кроссфит-качалка. От вас требуется разбираться в теме (если у вас есть профильное образование или вы даже закончили курсы тренера - это плюс) и конечно же навык классно излагать свои мысли в тексте. Никакой воды в текстах, грамотная речь, знание орфографии и пунктуации строго обязательны. Работа ответственная, нагрузка в месяц примерно 10-50 статей (на самом деле будет зависеть только от вас). Сразу скажу, статей из серии как сбросить 30 кг за 2 вечера на чудо-упражнениях не будет .

Проверяю строго, стаж в теме 8 лет. Оплата на первое время 50рзтз, по мере развития проекта оплата будет увеличиваться. Буду рад найти хорошего автора (или даже двух) в свою команду.

Если решили что это ваше - в приложении тестовое задание. Достаточно написать хотя бы отрывок на 2000 знаков. Напишите больше - вам сразу "плюс".

P.S. Все авторы пишут по одному и тому же ТЗ, поэтому оплаты по нему не будет. В заявке просьба написать пару строк о себе. Если вакансия висит - она актуальна!