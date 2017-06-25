Распространение объявлений - 45 шт

Здравствуйте!

Хочу предложить срочную задачу – распространение объявлений на выбранных досках объявлений. Я предоставлю уже готовые объявления на сайте (могу и в формате excel), а также предоставлю фото. Нужно только опубликовать (копи/паст) на указанных досках:

irr.ru – 25 шт

Raise.ru – 45 шт

stroyteh.ru- 45 шт

cpectehnika.ru – 45 шт

specserver.com – 45 шт

gruzovik.ru – 45 шт

comtrans.biz – 45 шт

Оплата 50/50. Стоимость 2-3тр. Напишите, пожалуйста если устроит вас такой вариант?

Буду ждать ответ до утра понедельника 26 июня. Спасибо!