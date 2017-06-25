Копирайтинг по сантехнике Товары + Категории

[i]Требуется копирайтер для написания 300 статей и более на наш проект (мы продаем аккаунты, раскрученные, социальные сети, мессенджеры и тп. Ссылку дадим в ЛС, договоренности только Skype!)[/i] [b]Ваша задача[/b]: разбирать темы, которые мы даем, или придумывать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется писать описания разделов и описания товаров для сайта сантехники.
Знание сантехнических изделий приветствуется.
Опыт написания подобных статей приветствуется.
Жду от Вас цены. Пишите в проекте.
- Похожие заказы
- Копирайтинг37 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужен грамотный и уникальный Рерайт текстов по чайной тематике. Хорошо, если вы много чего знаете про чай:) В сутки сдавать 10 тыс символов без пробелов. Не меньше! Пишите адекватные цены и скайп, вайбер, вотсап ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $100
платим 100р (+/- 20р за отличное/плохое качество) за 1000 збп платим по агентскому договору с р/с фирмы РФКопирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Хочу предложить срочную задачу – распространение объявлений на выбранных досках объявлений. Я предоставлю уже готовые объявления на сайте (могу и в формате excel), а также предоставлю фото. Нужно только опубликовать (копи/паст) на указанных досках: irr.ru – ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу исполнителя для написания ~15-20 текстов под один проект, связанный с продажей печей-мангалов, печей для пиццы, коптилень для ресторанов и гастробаров. Оплата за каждый отдельный текст. Первый текст - общий, о заводе изготовителе (копирайт + рерайт имеющейся информации) = ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт6 лет назад
необходимо максимально вкратце создать предложение для кафе,баров, ресторанов..не сети!!!мы компания ооо кавес,являемся поставщиками напитков.пиво,соки,лимонад,минералка,энергетики,джины и т.д условия : минимальная сумма заказа 4500 руб доставка в день заказа (при заказе до 12.00) работаем без выходных возврат товара при наличии брака ...Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
тема: тест какая собака подходит для детей. 4000 збп. Обязательно наличие ключевых слов выделенных жирным шрифтомЗавершен6 лет назад
Тема: ультразвуковой отпугиватель собак. 4000 збп. Обязательно наличие ключевых слов выделенных жирным шрифтом.Завершен6 лет назад
- $15
Темы: женские кроссовки / ромашка садовая, саженцы / кроссовки reebok / умные часы / японская диета Объем каждой: 2к+Завершен6 лет назад
Приветствую уважаемые авторы. Ищу на постоянку и в "долгосрок" толкового копирайтера (а может даже двух!) в тематику фитнес-спорт-кроссфит-качалка. От вас требуется разбираться в теме (если у вас есть профильное образование или вы даже закончили курсы ...Копирайтинг42 заявкиЗакрыт6 лет назад