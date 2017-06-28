Копирайт по тематике аниматоры и детские праздники

[i]Требуется копирайтер для написания 300 статей и более на наш проект (мы продаем аккаунты, раскрученные, социальные сети, мессенджеры и тп. Ссылку дадим в ЛС, договоренности только Skype!)[/i] [b]Ваша задача[/b]: разбирать темы, которые мы даем, или придумывать ...
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На сайт ивент-агентства требуется написать 2 текста по 2 000 знаков с высокой уникальностью по Advego. ТЗ будет выслано после согласования стоимости работ.
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