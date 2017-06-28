Копирайт по тематике аниматоры и детские праздники

$6
КопирайтингЗавершен7 заявок210 просмотров
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На сайт ивент-агентства требуется написать 2 текста по 2 000 знаков с высокой уникальностью по Advego. ТЗ будет выслано после согласования стоимости работ.

6 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Guru_texta
Сергей 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
56 отзывов
6 лет назад
$6
1 день
Тексты написаны интересно и грамотно, уникальность высокая, сроки строго соблюдены. Рекомендую и надеюсь будем сотрудничать.
Приятно было сотрудничать. Интересная работа и своевременная оплата. Рекомендую всем.
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