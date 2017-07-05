Нужно написать обзорную статью "Причины поломок мотоблока".

Убедительная просьба! Оставляйте заявки, только если Вы владеете темой. Оплата после выполнения работы. Бредовые статьи оплачивать не буду! Если есть вопросы задавайте до начала работы. Цена 0,08 грн. за символ.

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Уникальность95% по ресурсам:

https://content-watch.ru/text/

https://text.ru/

«адвего»

Статьюна уникальность проверять на нескольких

ресурсах. Нужно учитывать возможные

ошибки в работе алгоритма программ.

Общие требования: статья должна нести конкретную

информацию для читателя. Быть интересной

и читабельной. Нужно придерживаться

структуры: вступление, основная мысль,

заключение. По возможности, добавляйте изображения.

Если у Вас возникают вопросы по статье

лучше задайте их до написания. При

оформлении используйте списки,

нумерованные и маркированные. В качестве

маркеров используйте * (звёздочки).

Следите за процентным содержанием в тексте

перечисленных ниже слов. (%в тексте)

мотоблок 2,8%-3,2%

поломка 1,5%-3,2%

причины 1,5%-3,2%

Для проверки используйте этот ресурс:

http://istio.com

Общиепожелания: Во время подготовки к написанию этой статьи

нужно изучить основные неисправности

мотоблока, возникающие из-за неправильной эксплуатации. Даю

направление, а Вам нужно найти все другие

возможные причины и последствия.

1.Пренебрежение заменой масла, низкий уровень масла.

2.Использование воды вместо тосола в зимний период.

3.Перегрузки перегрев.

4.

5.

…..