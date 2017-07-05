Нужно написать обзорную статью "Причины поломок мотоблока".

КопирайтингЗавершен4 заявки180 просмотров
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Убедительная просьба! Оставляйте заявки, только если Вы владеете темой. Оплата после выполнения работы. Бредовые статьи оплачивать не буду! Если есть вопросы задавайте до начала работы. Цена 0,08 грн. за символ. 

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Уникальность95% по ресурсам:

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«адвего»

Статьюна уникальность проверять на нескольких

ресурсах. Нужно учитывать возможные

ошибки в работе алгоритма программ.

Общие требования: статья должна нести конкретную

информацию для читателя. Быть интересной

и читабельной. Нужно придерживаться

структуры: вступление, основная мысль,

заключение. По возможности, добавляйте изображения.

Если у Вас возникают вопросы по статье

лучше задайте их до написания. При

оформлении используйте списки,

нумерованные и маркированные. В качестве

маркеров используйте * (звёздочки).

Следите за процентным содержанием в тексте

перечисленных ниже слов. (%в тексте)

мотоблок 2,8%-3,2%

поломка 1,5%-3,2%

причины 1,5%-3,2%

Для проверки используйте этот ресурс:

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Общиепожелания: Во время подготовки к написанию этой статьи

нужно изучить основные неисправности

мотоблока, возникающие из-за неправильной эксплуатации. Даю

направление, а Вам нужно найти все другие

возможные причины и последствия.

1.Пренебрежение заменой масла, низкий уровень масла.

2.Использование воды вместо тосола в зимний период.

3.Перегрузки перегрев.

4.

5.

…..

6 лет назад
MCX
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
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