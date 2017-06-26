Написать техническую документацию по реализацию email-клиент-сервера

Нужно написать техническую документацию по реализацию email-клиент-сервер

Есть некая база на блокчейне Ethereum будет работать через API для этого приложения нужно написать "email-клиент-сервер" далее "приложение" как пример на подобие этого http://osticket.com/

Функционал email-клиент-сервер

Email интерфейс

Возможность передавать монеты с помощью почты, сам клиент -емаил сервер будет взаимодействовать с базой ethereum и обрабатывать email входящие и переобразовавать в запросы под API Ethereum. как бы приложение выступает неким шаблонизатором

Описание функционала приложение

Допустим токены уже созданы и присутствуют у Алекса 1000 токенов. Алекс хочет передать токены Игорю. Он пишет письмо

1)

Кому: [email protected]

Тема: send:100

Message: любое текстовое сообщение

В итоге Игорь получат на почту уведомление о приходе средств на его счет, приложение преобразовывает входящие письмо в запрос под API и отправляет этот запрос в Ethereum где уже окончательно происходит денежный перевод, после приложение обрабатывает полученый запрос и отправляет письмо отправителю

2) Подтверждение отправка токенов: от приложение приходит письмо на емаил отправителя с уникальной ссылкой при клике по ссылке Алекс подтверждает перевод переходя на WebUi интерфейс приложения

3) Создание счета: Для создание счета пользователь должен зайти на сайт где будет установлен приложение и зарегистрироваться, тут тоже самое клиент преобразовает запрос под API и работает с полученым ответом

Клиент-сервер

Клиент сервер может быть написан на API Solidity, Javascript, Python или другие доступные языки, Что-бы пользователь легко мог установить его на сервер и пользоваться, сам клиент будет взаимодействовать с блокчейн etherium и pop3 . smtp, иметь шаблоны для писем, протоколами для полного функционирование криптосистемы через почту

Итог

Мне нужено описать работу самого приложение как это будет работать на техническом языке и какие процессы и протоколы будет затронуты для даного клиента , максимум 2 страницы

Дальше запроса под API не нужно описывать, только получение и отправка письма, фильтрация, перевод в запрос , Как бы получаеться такои фильтр между емаил и базой ethereum

Есть такая поддержка на некоторых сайтов когда отправляешь письмо приходит письмо с номером тикет

http://osticket.com/

как пример :)