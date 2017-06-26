[i]Требуется копирайтер для написания 300 статей и более на наш проект (мы продаем аккаунты, раскрученные, социальные сети, мессенджеры и тп. Ссылку дадим в ЛС, договоренности только Skype!)[/i] [b]Ваша задача[/b]: разбирать темы, которые мы даем, или придумывать ...
Написать техническую документацию по реализацию email-клиент-сервера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать техническую документацию по реализацию email-клиент-сервер
Есть некая база на блокчейне Ethereum будет работать через API для этого приложения нужно написать "email-клиент-сервер" далее "приложение" как пример на подобие этого http://osticket.com/
Функционал email-клиент-сервер
Email интерфейс
Возможность передавать монеты с помощью почты, сам клиент -емаил сервер будет взаимодействовать с базой ethereum и обрабатывать email входящие и переобразовавать в запросы под API Ethereum. как бы приложение выступает неким шаблонизатором
Описание функционала приложение
Допустим токены уже созданы и присутствуют у Алекса 1000 токенов. Алекс хочет передать токены Игорю. Он пишет письмо
1)
Кому: [email protected]
Тема: send:100
Message: любое текстовое сообщение
В итоге Игорь получат на почту уведомление о приходе средств на его счет, приложение преобразовывает входящие письмо в запрос под API и отправляет этот запрос в Ethereum где уже окончательно происходит денежный перевод, после приложение обрабатывает полученый запрос и отправляет письмо отправителю
2) Подтверждение отправка токенов: от приложение приходит письмо на емаил отправителя с уникальной ссылкой при клике по ссылке Алекс подтверждает перевод переходя на WebUi интерфейс приложения
3) Создание счета: Для создание счета пользователь должен зайти на сайт где будет установлен приложение и зарегистрироваться, тут тоже самое клиент преобразовает запрос под API и работает с полученым ответом
Клиент-сервер
- Клиент сервер может быть написан на API Solidity, Javascript, Python или другие доступные языки, Что-бы пользователь легко мог установить его на сервер и пользоваться, сам клиент будет взаимодействовать с блокчейн etherium и pop3 . smtp, иметь шаблоны для писем, протоколами для полного функционирование криптосистемы через почту
Мне нужено описать работу самого приложение как это будет работать на техническом языке и какие процессы и протоколы будет затронуты для даного клиента , максимум 2 страницы
Дальше запроса под API не нужно описывать, только получение и отправка письма, фильтрация, перевод в запрос , Как бы получаеться такои фильтр между емаил и базой ethereum
Есть такая поддержка на некоторых сайтов когда отправляешь письмо приходит письмо с номером тикет
как пример :)
- Похожие заказы
- Копирайтинг37 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Предлагаю сотрудничество над новым проектом, который будет заниматься созданием текстов для наполнения сайта. Все тексты должны быть уникальными и читабельными.Оплата 30 руб. - 1000 зн. Будем рады видеть Вас в своей команде.Копирайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужен грамотный и уникальный Рерайт текстов по чайной тематике. Хорошо, если вы много чего знаете про чай:) В сутки сдавать 10 тыс символов без пробелов. Не меньше! Пишите адекватные цены и скайп, вайбер, вотсап ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Убедительная просьба! Оставляйте заявки, только если Вы владеете темой. Оплата после выполнения работы. Бредовые статьи оплачивать не буду! Если есть вопросы задавайте до начала работы. Цена 0,08 грн. за символ. Размердо 4000 символов. Уникальность95% по ресурсам: [u][url=https://content-watch.ru/text/]https://content-watch.ru/text/[/url][/u] [u][url=https://text.ru/]https://text.ru/[/url][/u] «адвего» Статьюна уникальность ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $6
На сайт ивент-агентства требуется написать 2 текста по 2 000 знаков с высокой уникальностью по Advego. ТЗ будет выслано после согласования стоимости работ.Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $85
Требуется [b][u]хороший[/u][/b], [b]не ленивый[/b], а самое главное [b][u]быстрый[/u] [/b]работник. Работу оплачу примерно [b]85$[/b] т.к. срочно требуется заполнение. Работа немного сложна в поиске информации, но в целом не занимает много времени. Для проверки дам [u]тестовое задание не оплачиваемое[/u] т.к работа ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт6 лет назад
Для сайта [url=http://carpex.com.ua/]carpex.com.ua[/url] нужен автор уникальных статей. Исполнитель должен хорошо разбираться в теме, сам придумывать тему статьи и писать уникальный текст на 1000-1500 тысячи символов. В день планируется заказывать 1 статью. Указывайте цену за статью в комментарии. ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт6 лет назад
[b]Требуется написать краткое описание чем занимается общественное движение. Общественное движение будет заниматься уборкой мусора на природе и т.д..[/b] [b]Объём до 1000 знаков[/b] [b]Требуемая уникальность:[/b] 100% по text.ru [b]Цель текста:[/b] предоставить понятное описание движения, и чем оно занимается [b]Дополнительная информация:[/b] Текст должен быть разделен на ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется писать описания разделов и описания товаров для сайта сантехники. Знание сантехнических изделий приветствуется. Опыт написания подобных статей приветствуется. Жду от Вас цены. Пишите в проекте.Копирайтинг17 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Хочу предложить срочную задачу – распространение объявлений на выбранных досках объявлений. Я предоставлю уже готовые объявления на сайте (могу и в формате excel), а также предоставлю фото. Нужно только опубликовать (копи/паст) на указанных досках: irr.ru – ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад