Написание статей на тему: услуги автосервиса

Доброго времени суток.

Ищу на удалёнку толкового копирайтера для написания статей по услугам автосервиса. От вас требуется хорошо разбираться в

теме (если у вас случайно есть профильное образование - это плюс) и мастерски излагать свои мысли в тексте.

Никакой воды в текстах, грамотная речь, знание орфографии и пунктуации строго обязательны. Статьи должны быть детальные, технические и интересные для потенциального клиента автосервиса. Работа ответственная, нагрузка в месяц примерно 15-30 статей.

Если решили что это ваше – далее действуем по плану:

1) Согласовываем цену за 1000 збп.

2) Высылаем тестовое задание (оплачиваемое).

3) Согласовываем сроки написания.

4) Проверяем вашу работу.

5) Начинаем работать.

Буду рад найти хорошего автора (или даже двух) в свою команду.

P.S. Если вы не разбираетесь в услугах автосервиса, пожалуйста, не отнимайте наше с вами время.