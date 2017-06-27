Написание статей на тему: услуги автосервиса

КопирайтингЗакрыт13 заявок187 просмотров
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Доброго времени суток.

Ищу на удалёнку толкового копирайтера для написания статей по услугам автосервиса. От вас требуется хорошо разбираться в

теме (если у вас случайно есть профильное образование - это плюс) и мастерски излагать свои мысли в тексте.

Никакой воды в текстах, грамотная речь, знание орфографии и пунктуации строго обязательны. Статьи должны быть детальные, технические и интересные для потенциального клиента автосервиса. Работа ответственная, нагрузка в месяц примерно 15-30 статей.

Если решили что это ваше – далее действуем по плану:

1)   Согласовываем цену за 1000 збп.

2)   Высылаем тестовое задание (оплачиваемое).

3)   Согласовываем сроки написания.

4)   Проверяем вашу работу.

5)   Начинаем работать.

Буду рад найти хорошего автора (или даже двух) в свою команду.

P.S. Если вы не разбираетесь в услугах автосервиса, пожалуйста, не отнимайте наше с вами время.  

Написание статей
6 лет назад
frolovdm
Дмитрий 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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