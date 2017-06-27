Написание статей

Ищем копирайтера для написания статей по темам:"добыча искапаемых", "нерудные строительные материалы", "строительные смеси". Для одного проекта нужно написать 15 статей за месяц. От копирайтера требуется :

• Знание свойств нерудных материалов (песок, почва и др.), опыт написания статей на строительную тематику, связанную со строительными материалами нерудного происхождения (щебень, грунт, камень и др.)

• Умение написать полезный контент для людей, которые озадачены проблемой поиска качественных строительных материалов для своего объекта; подобрать актуальные материалы на форумах, тематических площадках.

• Частота заказов: 1 текст в 2 дня. Средний объём одной статьи: 3 тыс. знаков без пробелов

Текст проверяется с помощью сервиса text.ru. Оригинальность текста должна быть 100%. Г. Вода не более 25%. Заспамленность (тошнота) текста меньше 50%. Ждём ваших заявок.