Сделать описания к 50 товарам (быттехника) по 800-1000 знаков

КопирайтингЗакрыт20 заявок219 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! 

Требуется сделать 50 описаний к товарам (быттехника) по 800-1000 знаков. Описания нужны информативные, без продающего элемента, исключительно полезная техническая информация.

6 лет назад
Almayzn
Алина 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
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