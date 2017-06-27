Предлагаю сотрудничество над новым проектом, который будет заниматься созданием текстов для наполнения сайта. Все тексты должны быть уникальными и читабельными.Оплата 30 руб. - 1000 зн. Будем рады видеть Вас в своей команде.
Сделать описания к 50 товарам (быттехника) по 800-1000 знаков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры!
Требуется сделать 50 описаний к товарам (быттехника) по 800-1000 знаков. Описания нужны информативные, без продающего элемента, исключительно полезная техническая информация.
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