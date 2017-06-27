Написать качественный лонгрид

[b]Задача[/b] Необходим копирайтер который разбирается и имеет опыт в IT тематике. Копирайтеру необходимо уметь понять нашу идею статьи, понять все, что мы говорим, и написать это так, чтобы в красивой и удобной для читателей форме раскрыть суть ...