Написать качественный лонгрид

[b]Задача[/b] Необходим копирайтер который разбирается и имеет опыт в IT тематике. Копирайтеру необходимо уметь понять нашу идею статьи, понять все, что мы говорим, и написать это так, чтобы в красивой и удобной для читателей форме раскрыть суть ...
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