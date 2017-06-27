Задача

Необходим копирайтер который разбирается и имеет опыт в IT тематике.

Копирайтеру необходимо уметь понять нашу идею статьи, понять все, что мы говорим, и написать это так, чтобы в красивой и удобной для читателей форме раскрыть суть того, о чем мы рассказали. Немало важно умело подать материал и заинтересовать как специалистов так и обычных пользователей.

Порядок работы:

Новая статья

- мы рассказываем тему, по сути, присылает набросок статьи (тезисно);

- копирайтер задает вопросы, уточняет какие-то моменты, предлагает какие-то свои идеи.

Мы обсуждаем все нюансы. После чего в течении определенного срока копирайтер проводит первичную работу, создает на основе информации, статью, и высылает ее для проверки и возможных корректировок.

Обязательные требования

- создание полноценной грамотной статьи;

- продумывание структуры;

- подача материала, чтобы текст читался легко;

- текст оформлен грамотно с точки зрения орфографии, пунктуации и стилистики;

- редактирование и проверка стилистики – исправление неправильно построенных предложений (слишком коротких, или слишком длинных, сложных для восприятия или не связных между собой по смыслу).